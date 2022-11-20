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4 часа назад

ФИФА запретила Кейну и сборной Англии носить капитанскую повязку One Love на ЧМ-2022

Sports.ruиещё 1

ФИФА запретила сборной Англии носить капитанскую повязку One Love против дискриминации на ЧМ-2022.

ФИФА запретила Кейну носить капитанскую повязку One Love
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Накануне первой игры на турнире против Ирана Футбольная ассоциация Англии (FA) получила ответ от ФИФА. В организации сообщили, что ее правила не позволяют Харри Кейну носить повязку One Love. В FA разочарованы этим решением.

Некоторые сборные, которые согласились носить повязку One Love в Катаре, опасаются, что капитана могут удалить с поля сразу после начала матча, хотя об подобном в ФИФА еще не говорили.

В частном порядке ФИФА заявила, что должна одобрить любые изменения в экипировке, которую игроки носят на поле. В субботу организация представила альтернативные повязки с посланиями солидарности.

ЧМ-2022,Харри Кейн,
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