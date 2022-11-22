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7 часов назад

Российская группа OTYKEN пожаловалась, что их не позвали на открытие ЧМ-2022

Газета.Ruиещё 1

Российская группа OTYKEN пожаловалась, что некий «Европейский спорткомитет» не позвал коллектив выступать на открытии Чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает Baza.

Российская группа пожаловалась, что их не позвали на открытие ЧМ-2022
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как уточняет издание, такой организации на самом деле не существует. В социальных сетях OTYKEN утверждают, что весной получили письмо с предложением выступить на ЧМ по футболу, а в октябре им якобы пришло уведомление об отмене поездки.

Источник Baza в FIFA рассказал, что похожие письма приходили всем, кто сам подал заявку на участие в культурных мероприятиях ЧМ по футболу. В них организаторы просили до 6 июня в общих чертах рассказать о возможном выступлении, количестве артистов, костюмах и других деталях.

При этом продюсер OTYKEN уверяет, что организаторы сами выбрали музыкантов для участия и даже согласовали репертуар. Прислать официальный отказ в участии на открытии ЧМ в Катаре он отказался.

ЧМ-2022,Сборная России,
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