Российская группа пожаловалась, что их не позвали на открытие ЧМ-2022

Российская группа OTYKEN пожаловалась, что некий «Европейский спорткомитет» не позвал коллектив выступать на открытии Чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает Baza.

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Как уточняет издание, такой организации на самом деле не существует. В социальных сетях OTYKEN утверждают, что весной получили письмо с предложением выступить на ЧМ по футболу, а в октябре им якобы пришло уведомление об отмене поездки.

Источник Baza в FIFA рассказал, что похожие письма приходили всем, кто сам подал заявку на участие в культурных мероприятиях ЧМ по футболу. В них организаторы просили до 6 июня в общих чертах рассказать о возможном выступлении, количестве артистов, костюмах и других деталях.