Матч открытия ЧМ-2022 закончился при пустых трибунах

Репортаж Полины Куимовой из Катара.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Сложно не сравнивать чемпионаты мира, когда предыдущий турнир проходил в твоей стране. То лето в России до сих пор для многих остаётся лучшим воспоминанием – причём не только для болельщиков, которые регулярно ходят на футбол, но и для тех, кто тогда влюбился в эту игру и атмосферу впервые в жизни. У нас был целый месяц эйфории — улицы городов-организаторов тонули в нескончаемом празднике (и алкоголе, который тогда тёк рекой), на стадионах было ярко и шумно.

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О том, насколько удачным получился чемпионат мира, после турнира говорили регулярно: это признали даже те журналисты, которые со скептицизмом относились к проведению ЧМ в России. Катар получил ещё большую критику в свой адрес при подготовке, чем мы, поэтому их планка «разрушения стереотипов» оказалась задрана ещё выше. Представители оргкомитета ещё год назад говорили, что верят в расклад, при котором болельщики приедут в Катар и увидят, что здесь всё не так плохо, как пишут западные медиа. Почувствуют на себе тепло катарского гостеприимства, окунутся в атмосферу футбольного праздника и забудут о нарушениях прав человека, проблемах мигрантов и притеснении представителей ЛГБТ-сообщества. Для обеспечения этого было сделано немало: Катар очень вложился в маркетинг, построил красивые стадионы, организовал огромную фан-зону на берегу залива и даже 28-дневный фестиваль с техно и концертами. Что ещё важнее – пошёл на уступки: всё же алкоголь даже в фан-зонах для страны со строгими законами – уже большой шаг. Женщинам разрешили ездить в одном вагоне с мужчинами, не скрывать плечи и даже оголять колени, что тоже говорит о готовности Катара открываться миру. Да, в 2022 году, но главное – начать.

Этого всё равно оказалось мало для того, чтобы расположить к себе западный мир: Катар продолжали критиковать за остросоциальные проблемы, указывая раз за разом на одно и то же. В этой критике на удивление в какой-то момент как-то потерялись разговоры о футбольной культуре, которой здесь никогда не было. Это то, что особенно активно обсуждали в самом начале, когда в 2010-м Катар победил на выборах. Люди вполне справедливо возмущались: «Что? Арабская страна без футбольной истории? Да как вы посмели!» Но потом повестка сменилась, про отсутствие естественно развитой культуры боления все как-то забыли. Матч открытия показал, что зря. Ещё год назад, во время финала Кубка Эмира Катара, в котором встретились команды Лорана Блана и Хави, стало понятно, что болеть здесь искренне и естественно как будто пока ещё не научились. Была надежда, что за год что-то изменится, да и фактор домашнего чемпионата мира сыграет и вдохновит болельщиков на активную поддержку. Первый матч на ЧМ стал отличной проверкой, которую катарцы провалили.

На открытие, в котором Катар бился с Эквадором, собрался полный стадион: белых пятен было так много, что казалось, словно это пустые места – так всё сливалось. Когда началась церемония открытия, масштаб происходящего ощутился: было и ярко, и громко, и красочно – всё, как и должно быть на первом матче чемпионата мира.

Матч же получился крайне скучным: игра хозяев турнира была настолько бездарной, что смотреть на попытки футболистов создать хотя бы что-то внятное не выдержали даже местные. После перерыва трибуны стадиона постепенно начали редеть – даже сектор с организованными фанатами сборной Катара, которые, правда, пытались оказывать поддержку, притих и опустел. К 80-й минуте полным остался только «жёлтый» сектор с эквадорцами, который тоже был не особо активным в течение матча. В какой-то момент с их трибуны донеслось «Мы хотим пива!», но мини-протест закончился так же быстро, как и начался.

К финальному свистку трибуны выглядели совсем печально – оказалось, что кресла красного цвета, а местным футбол оказался не так уж интересен. Или же это было такое выражение разочарования в собственной сборной, которая целый год готовилась к этому матчу, но не смогла показать толком ничего. Так или иначе, видеть уходящих одного за другим катарца было странно – когда угодно, но не во время первого матча чемпионата мира, который проходит в их же стране.