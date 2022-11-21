ЧМ-2022: расписание матчей 21 ноября

Сегодня, 21 ноября, состоятся три матча чемпионата мира по футболу – 2022. Представляем расписание событий сегодняшнего дня.

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16:00 мск. Англия – Иран. В первом матче группы B встретятся сборные Англии и Ирана. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на «Чемпионате». Игра пройдёт на стадионе «Халифа Интернейшнл».

19:00 мск. Сенегал – Нидерланды. Заключительный матч 1-го тура группы А проведут сборные Сенегала и Нидерландов. Текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00. Матч состоится на стадионе «Эль-Тумама».