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16 часов назад

Валенсия – о дубле на ЧМ: «Моя мечта сбылась»

Евро-футбол.Ру

Форвард сборной Эквадора Эннер Валенсия, отметившийся дублем в матче-открытии чемпионата мира – 2022 против Катара (2:0), поделился впечатлениями от поединка.

Валенсия – о дубле на ЧМ: «Моя мечта сбылась»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я давно мечтал об этом матче. Хотел дебютировать на чемпионате мира и победить. Так что моя мечта сбылась. В таких матчах важен любой момент. Мы смогли дважды поразить ворота соперника, после чего держали ситуацию под контролем», - цитирует Эннера портал Goal.com.

В следующем поединке группового раунда чемпионата мира сборная Эквадора встретится с Нидерландами. Игра пройдет 25 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

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