Англия - Иран: кто решит исход игры

21 ноября в матче ЧМ-2022 встретятся сборные Англии и Ирана. Смогут ли англичане стартовать с победой? Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

Англия - Иран: коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 21 ноября

21 ноября в матче группы B ЧМ-2022 встретятся сборные Англии и Ирана. Начало - в 16:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами команду Гарета Саутгейта. Поставить на Англию можно с коэффициентом 1.35, это примерно 74% вероятности. Шансы Ирана аналитики оценили коэффициентом 12.50 (7%), а на ничью можно сделать ставку также за 5.00 (19%).

Эксперты считают, что матч не будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 2.18, а на тотал меньше 2.5 – за 1.70.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 2.80. С коэффициентом 1.45 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – победа Англии со счётом 1:0 или 2:0. Сделать ставку на эти исходы в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 5.00.

Сможет ли Саутгейт преобразить команду?

Сборная Англии по именам - одна из сильнейших на этом чемпионате мира. Вот только свой класс англичане в последнее время не подтверждают. И проблему большинство видит в тренере. Гарет Саутгейт не может из отличного набора игроков сделать команду. Саутгейт - ярый консерватор, его команда играет осторожно, старомодно. В этом тренере нет духа авантюризма. В итоге это привело к провалу в Лиге наций, Англия покинула элитный дивизион.

Возможно, Саутгейт пересмотрел свои взгляды и на ЧМ-2022 мы увидим другую Англию? Вряд ли. Судя хотя бы по тому, что в Катар поехал Гарри Магуайр, а Фикайо Томори остался вне заявки. Впрочем, команды уровня Ирана англичане должны проходить на классе.

Сборная - отдушина для Азмуна

Сборная Ирана - команда с явным креном в атаку. Именно здесь выступают главные звезды - Мехди Тареми и Сердар Азмун. Если у первого все здорово в Португалии, то второй закис в леверкузенском «Байере». Что ж, мундиаль - хороший шанс перезагрузиться и, возможно, показать товар лицом перед скаутами других клубов.

Сборную Ирана тренирует Карлуш Кейрош. Он уходил на три с лишним года, но сейчас вернулся. Перед ЧМ-2022 иранцы провели один товарищеский матч, победили Никарагуа 1:0.

Главная проблема иранцев - политические скандалы в стране. Протесты против действий властей вышли на мировой уровень. Несколько игроков уже высказались о том, что готовы отказаться от выступлений за сборную. Вроде бы ситуацию удалось стабилизировать, но как это скажется вдолгую - большой вопрос.

На что ставить в матче Англия - Иран

Голов в этом матче много ждать не приходится. Англичане будут поддавливать, Иран - отбиваться и рассчитывать на контратаки. Класс англичан должен сказаться, но Саутгейта вполне устроит минимальная победа. Стоит рискнуть и проверить такой вариант. Поставить на победу Англии со счетом 1:0 в БК Фонбет можно с коэффициентом 5.00.

Стоит проверить и гол Гарри Кейна. Лидер и капитан Англии наверняка хочет побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата мира. И это тот футболист, который может сделать гол из ничего. Поставить на то, что Кейн забьет, можно в БК Фонбет за 2.15.

Ну и попробуем ставку на то, что в этой игре забьет только Англия. Да, оборона команды Саутгейта не блещет, а у Ирана есть кому забивать, но до Тареми и Азмуна нужно еще мяч довести. А вот с этим будут проблемы. Коэффициент на то, что отличится только Англия, - 1.80. Ставите 1000 рублей - получите 1800 в случае успеха.

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