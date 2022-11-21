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14 часов назад

В Германии художник помог организовать протест против чемпионата мира в Катаре

Советский спорт

Протестующие уверяют, что почтили жизнь погибших мигрантов.

В Германии художник помог организовать протест против ЧМ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В Германии в Северном Рейне художник Фолькер-Йоханнес Триб и организация AWO устроили тихий протест против чемпионата мира в Катаре.

На лужайке стадиона в замке Стрюнкед положили 6500 мячей, наполненных песком и раскрашенных надписью: "Мир - у тебя нет совести". При этом на трибунах стадиона зажгли около 20 тысяч погребальных свечей.

«Чемпионат мира стоил жизни многим тысячам людей. С ними обращались как с рабами, и они умирали от жары, истощения или отсутствия мер предосторожности. ФИФА и правительство Катара прошлись по трупам, и это нельзя упускать из виду во время празднования чемпионата мира», - сказал один из организаторов акции художник Триб немецким журналистам.

Напомним, что чемпионат мира-2022 начался 20 ноября. В матче открытия сборная Катара проиграла команде Эквадора (0:2).

ЧМ-2022,
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