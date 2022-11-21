В Германии художник помог организовать протест против ЧМ

«Чемпионат мира стоил жизни многим тысячам людей. С ними обращались как с рабами, и они умирали от жары, истощения или отсутствия мер предосторожности. ФИФА и правительство Катара прошлись по трупам, и это нельзя упускать из виду во время празднования чемпионата мира», - сказал один из организаторов акции художник Триб немецким журналистам.