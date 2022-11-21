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14 часов назад

Семь футболистов сборной Испании, включая Морату, простудились перед стартовым матчем на ЧМ — СМИ

Матч ТВ

Семь футболистов сборной Испании простудились перед первым матчем группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Коста Рики, сообщает As.

Семь футболистов сборной Испании простудились перед стартовым матчем
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Как сообщает издание, заболевание спортсменов произошло из за работы кондиционера. В воскресенье нападающий Альваро Мората не смог завершить тренировку, однако отмечается, что футболист успеет восстановиться к первому матчу группового этапа против Коста Рики в среду.

Также сообщается, что у защитника Уго Гильямона проблемы с коленом. Не исключается, что 22 летний футболист не успеет восстановиться к третьему матчу групповой стадии против сборной Японии.

Также в квартете с испанцами на турнире в Катаре сыграет команда Германии.

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».

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