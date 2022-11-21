Семь футболистов сборной Испании простудились перед стартовым матчем

Семь футболистов сборной Испании простудились перед первым матчем группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Коста Рики, сообщает As.

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Как сообщает издание, заболевание спортсменов произошло из за работы кондиционера. В воскресенье нападающий Альваро Мората не смог завершить тренировку, однако отмечается, что футболист успеет восстановиться к первому матчу группового этапа против Коста Рики в среду.

Также сообщается, что у защитника Уго Гильямона проблемы с коленом. Не исключается, что 22 летний футболист не успеет восстановиться к третьему матчу групповой стадии против сборной Японии.

Также в квартете с испанцами на турнире в Катаре сыграет команда Германии.