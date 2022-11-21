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15 часов назад

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на понедельник, 21 ноября

Никита Бородкин

В понедельник, 21 ноября, состоятся три матча чемпионата мира по футболу в Катаре. Расписание игр опубликовал «Чемпионат.com».

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на понедельник, 21 ноября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 16:00 мск начнется встреча между сборными Англии и Ирана. Открывающий матч группы В пройдет на стадионе «Халифа Интернейшнл».

В 19:00 мск стартует заключительная игра 1-го тура группы А между командами Сенегала и Нидерландов. Она пройдет на стадионе «Эль-Тумама».

В 22:00 начнется игра между сборными США и Уэльса. Последняя игра 1-го тура группы В пройдет на стадионе «Ахмед бин Али».

Напомним, что открытие ЧМ-2022 прошло в воскресенье, 20 ноября. Турнир открыла встреча Катара и Эквадора, которая закончилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

ЧМ-2022,Футбол,
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