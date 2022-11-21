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15 часов назад

Организаторы ЧМ в Катаре запретили еврейским болельщикам молиться и готовить кошерную еду

Газета.Ru

Организаторы чемпионата мира — 2022 по футболу в Катаре запретили болельщикам-евреям совершать молитвы и готовить кошерную еду во время турнира. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Организаторы ЧМ в Катаре запретили еврейским болельщикам молиться
Фото: ГазетаГазета

Один из собеседников издания рассказал, что Доха не стала предоставлять молитвенные помещения евреям, объяснив это тем, что не может обеспечить их безопасность.

Другие источники газеты сообщили, что им обещали возможность приготовления кошерной еды, включая кошерное мясо, но на данный момент разрешили продавать только холодные сэндвичи.

The Jerusalem Post пишет, что всего на турнир приехали около 10 тысяч верующих евреев из Израиля и других стран. В то же время, по информации источника, одна группа состоятельных американских евреев отменила поездку в Доху из-за беспокойства за свою безопасность.

Чемпионат мира — 2022 стартовал вчера, 20 ноября, матчем между хозяевами турнира и командой Эквадора. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканской сборной.

21 ноября будет сыгран матч группы А Сенегал — Нидерланды (19.00 мск), а также две встречи квартета В Англия — Иран (16.00) и США -Уэльс (22.00).

ЧМ будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

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