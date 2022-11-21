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13 часов назад

Соболев заявил, что Россия способна на выход из группы уровня ЧМ-2022

Евро-футбол.Ру

Нападающий сборной России Александр Соболев прокомментировал нынешнее положение сборной России в контексте стартовавшего чемпионата мира – 2022.

Соболев: Россия способна на выход из группы уровня ЧМ-2022
Фото: ТАССТАСС

На вопрос журналиста о том, чего можно было бы ожидать от национальной команды в том случае, если бы она пробилась на турнир в Катаре, Соболев ответил: «Как минимум выхода из группы», - цитирует футболиста «РБ Спорт».

Сборная России способна на такое в том случае, если бы в состав команды вернулись Миранчук и Головин, считает футболист. Нулевые ничьи с командами Таджикистана и Узбекистана вышли такими, потому что эти игры были нацелены на просмотр новых игроков, считает Соболев.

ЧМ-2022,Александр Соболев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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