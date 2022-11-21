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14 часов назад

Ван Галь сообщил о серьёзной потере сборной Нидерландов

Евро-футбол.Ру

Сборная Нидерландов не сможет рассчитывать на помощь нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая в поединке первого тура группового раунда чемпионата мира – 2022 против национальной команды Сенегала. Об этом в разговоре с представителями СМИ заявил главный тренер Луи ван Галь.

Ван Галь сообщил о серьёзной потере сборной Нидерландов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Потеря Депая для нас будет таким же ударом, как для соперника отсутствие Мане. Нам очень сильно будет не хватать Мемфиса. Это наш лучший голеадор и мастер ассистов», - передает слова специалиста National News.

Матч Нидерланды – Сенегал состоится в понедельник, 21 ноября, начало – 19:00 по московскому времени.

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