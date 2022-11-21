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14 часов назад

Организаторы ЧМ в Катаре запретили еврейским болельщикам молиться

Елена Прошина

Несмотря на свои обещания, организаторы чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре так и не обеспечили болельщикам-евреям возможность готовить кошерную еду и совершать молитвы во время первенства. Об этом пишет ТАСС со ссылку на газету The Jerusalem Post.

Организаторы ЧМ в Катаре запретили еврейским болельщикам молиться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам обещали, что разрешат создать молитвенные помещения, чтобы религиозные евреи, приехавшие посмотреть матчи, имели место для молитвы. Недавно нам сообщили, что они [катарские организаторы] запретили молитвенные места для евреев, потому что не могут обеспечить их безопасность», - сказал один из собеседников издания.

Кроме того, катарская сторона также не выполнила обещание обеспечить евреев возможностью приготовить кошерную пищу во время чемпионата. На данный момент разрешено продавать только холодные сэндвичи.

Как уточняется, всего на первенство планируют приехать более 10 тыс. верующих евреев из разных стран мира. На фоне этих новостей одна группа состоятельных американских евреев уже отменила планы приехать в Доху.

Напомним, Чемпионат мира по футболу стартовал в Катаре с 20 ноября. Катар стал первой арабской страной, получившей право провести чемпионат мира по футболу. Ожидается, что на первенство приедет около 1,5 млн болельщиков.

Катар и Израиль не поддерживают дипломатических отношений, однако на время чемпионата были разрешены несколько прямых авиарейсов между Дохой и Тель-Авивом. Также в Катаре откроют специальный офис для приема израильских болельщиков.

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