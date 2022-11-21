Форвард "Спартака" назвал команду, за которую будет болеть на ЧМ

Форвард московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев заявил, что на чемпионате мира — 2022 в Катаре будет поддерживать национальную команду Сербии.

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«Сербы — это братский нам народ, буду надеяться на их победу. Больше болеть мне там не за кого», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Также Соболев добавил, что будет смотреть на турнире только матчи сборной Сербии.

Балканская команда сыграет в группе G с командами Швейцарии, Бразилии и Камеруна.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.