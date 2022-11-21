Роналду высказался о конфликте с Бруну Фернандешем

Нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что у него нет конфликта с одноклубником и партнером по национальной команде Бруну Фернандешем.
Ранее в СМИ публиковали видеоролик, в котором Фернандеш после приезда в расположение сборной Португалии «холодно» отвечает на приветствие Роналду. До этого форвард «Манчестер Юнайтед» в ходе интервью журналисту Пирсу Моргану раскритиковал клуб на разных уровнях, а также бывших товарищей по команде и экспертов.
— У меня с Бруну Фернандешем прекрасные отношения. Его самолет прилетел с опозданием, и я спросил, может, он прибыл на лодке.
Атмосфера в команде отличная, проблем нет. Я воспользуюсь случаем закончить: не спрашивайте меня о ситуации в «МЮ». Не нужно больше говорить обо мне. Мое дело закрыто, — цитирует Роналду португальское издание Record.
Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября. Португальцы сыграют в одной группе с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи.
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