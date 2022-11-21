ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
12 часов назад

Роналду призвал СМИ перестать говорить о нем и заявил, что у него нет конфликта с Бруну Фернандешем

Матч ТВ

Нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что у него нет конфликта с одноклубником и партнером по национальной команде Бруну Фернандешем.

Роналду высказался о конфликте с Бруну Фернандешем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее в СМИ публиковали видеоролик, в котором Фернандеш после приезда в расположение сборной Португалии «холодно» отвечает на приветствие Роналду. До этого форвард «Манчестер Юнайтед» в ходе интервью журналисту Пирсу Моргану раскритиковал клуб на разных уровнях, а также бывших товарищей по команде и экспертов.

— У меня с Бруну Фернандешем прекрасные отношения. Его самолет прилетел с опозданием, и я спросил, может, он прибыл на лодке.

Атмосфера в команде отличная, проблем нет. Я воспользуюсь случаем закончить: не спрашивайте меня о ситуации в «МЮ». Не нужно больше говорить обо мне. Мое дело закрыто, — цитирует Роналду португальское издание Record.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября. Португальцы сыграют в одной группе с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи.

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».

ЧМ-2022,Пирс Морган,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители