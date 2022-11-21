«Никому не нужная показуха». Колосков о преклонении колена в поддержку BLM

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о том, что игроки сборной Англии собираются вставать на колено перед матчем чемпионата мира — 2022 в Катаре в поддержку Black Lives Matter (BLM).
«Мне очень удивительно, что Англия встанет на колено перед своими матчами на ЧМ.
Борьба против расизма — это не политика, а реальное и конкретное действие. Я сразу с недоумением воспринял акцию, потому что речь идет о конкретном случае с определенным человеком дурной репутации.
Мне было не по себе, когда ввели эту акцию, да еще и в Европе стали преклонять колено. Увидел в этом противоестественное и никакого отношения не имеющего к собственно борьбе с расизмом.
Это надо проявлять на деле, а не в таких показательных жестах, которые англичане собираются сделать в Катаре.
Такая акция в РПЛ? Это дурость и никому не нужная показуха, основанная на конкретном примере уголовника. И что, мы теперь должны преклоняться? Ерунда», — цитирует Колоскова Sport24.
Напомним, акция BLM возникла после гибели темнокожего американца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Сторонники движения аргументируют свою позицию борьбой с расизмом.
Противники же BLM указывают на то, что каждый человек имеет право выбирать, вставать ему на колено или нет, а также напоминают, что Флойд несколько раз был арестован за кражу и хранение наркотиков, а его гибель произошла во время ареста за использование поддельных денежных знаков.
На групповом турнире английские футболисты сыграют с Ираном, США и Уэльсом.