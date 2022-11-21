«Никому не нужная показуха». Колосков о преклонении колена в поддержку BLM

«Мне очень удивительно, что Англия встанет на колено перед своими матчами на ЧМ.



Борьба против расизма — это не политика, а реальное и конкретное действие. Я сразу с недоумением воспринял акцию, потому что речь идет о конкретном случае с определенным человеком дурной репутации.



Мне было не по себе, когда ввели эту акцию, да еще и в Европе стали преклонять колено. Увидел в этом противоестественное и никакого отношения не имеющего к собственно борьбе с расизмом.



Это надо проявлять на деле, а не в таких показательных жестах, которые англичане собираются сделать в Катаре.



Такая акция в РПЛ? Это дурость и никому не нужная показуха, основанная на конкретном примере уголовника. И что, мы теперь должны преклоняться? Ерунда», — цитирует Колоскова Sport24.