«Мне реально понравилось». Нобоа об игре сборной Эквадора

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа оценил победу своей национальной команды над Катаром (2:0) в первом матче ЧМ 2022.
— Мне очень понравилась игра и сама команда, которая очень хорошо обороняется. Каждую минуту мы играли вертикально в зонах. Мне реально все очень понравилось. Это первый шаг. Посмотрим, что будет дальше, — цитирует Нобоа Metaratings.ru.
Во втором туре на ЧМ 2022 Эквадор встретится с Нидерландами — эта игра состоится в Дохе 25 ноября. Еще через четыре дня Эквадор проведет матч в Дохе с Сенегалом.
Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России.
В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».