«Мне реально понравилось». Нобоа об игре сборной Эквадора

— Мне очень понравилась игра и сама команда, которая очень хорошо обороняется. Каждую минуту мы играли вертикально в зонах. Мне реально все очень понравилось. Это первый шаг. Посмотрим, что будет дальше, — цитирует Нобоа Metaratings.ru.