Юрий Семин объяснил поражение сборной Катара

«Эквадор сыграл в свою силу: там очень много игроков, которые имеют большой международный опыт. Как итог — закономерная победа. Но Катар психологически сильно переволновался — всё-таки домашний турнир. Они сыграли не в полную силу. Мне кажется, следующие игры для них будут значительно лучше», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.