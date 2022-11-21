ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
12 часов назад

Журналистку ограбили во время прямого эфира с ЧМ-2022 в Катаре

Газета.Ru

Журналистку из Аргентины, освещавшую церемонию открытия чемпионата мира по футболу в Катаре, ограбили в прямом эфире, пишет LADBible.

Журналистку ограбили во время прямого эфира с ЧМ-2022 в Катаре
Фото: Газета.руГазета.ру

Доминика Мецгер рассказала, что во время репортажа из ее сумочки украли деньги и документы. Она сообщила об инциденте в местную полицию, там ей пообещали, что преступника непременно найдут.

«Женщина-полицейский сказала мне: «У нас повсюду высокотехнологичные камеры, и мы найдем его с помощью распознавания лиц. Какое наказание вы хотите для него?» — вспоминает свой разговор с полицейской Мецгер.

По словам журналистки, ей просто хотелось вернуть свои вещи, а не выносить кому-то приговоры. Кстати, Доминика сообщила, что краденное пока так и не нашли.

Ранее епископа из Нью-Йорка ограбили на $400 тыс. прямо во время трансляции богослужения. Вооруженные в масках ворвались в храм и потребовали священника лечь на пол.

ЧМ-2022,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители