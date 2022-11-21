Журналистку ограбили во время прямого эфира с ЧМ-2022 в Катаре

Журналистку из Аргентины, освещавшую церемонию открытия чемпионата мира по футболу в Катаре, ограбили в прямом эфире, пишет LADBible.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Доминика Мецгер рассказала, что во время репортажа из ее сумочки украли деньги и документы. Она сообщила об инциденте в местную полицию, там ей пообещали, что преступника непременно найдут.

«Женщина-полицейский сказала мне: «У нас повсюду высокотехнологичные камеры, и мы найдем его с помощью распознавания лиц. Какое наказание вы хотите для него?» — вспоминает свой разговор с полицейской Мецгер.

По словам журналистки, ей просто хотелось вернуть свои вещи, а не выносить кому-то приговоры. Кстати, Доминика сообщила, что краденное пока так и не нашли.