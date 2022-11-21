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12 часов назад

Агент назвал главную цель Азмуна на чемпионате мира

Евро-футбол.Руиещё 1

Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» и сборной Ирана Сердара Азмуна, рассказал о целях своего клиента на чемпионате мира в Катаре.

Агент назвал главную цель Азмуна на чемпионате мира
Фото: соцсетисоцсети

По словам агента, на мундиале для Азмуна самое важное — получить много игрового времени. И чтобы при этом Иран добивался побед.

«С каждым днём Сердар набирает всё лучшую и лучшую форму. На данном этапе для него самое главное — получить настолько много игрового времени на турнире, насколько это возможно», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

Напомним, что свой первый матч на текущем мундиале Иран проведёт уже сегодня, 21 ноября, против Англии. Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени.

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