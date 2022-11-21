Агент назвал главную цель Азмуна на чемпионате мира

Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» и сборной Ирана Сердара Азмуна, рассказал о целях своего клиента на чемпионате мира в Катаре.

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По словам агента, на мундиале для Азмуна самое важное — получить много игрового времени. И чтобы при этом Иран добивался побед.

«С каждым днём Сердар набирает всё лучшую и лучшую форму. На данном этапе для него самое главное — получить настолько много игрового времени на турнире, насколько это возможно», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».