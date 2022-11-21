ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
11 часов назад

«Реал» поддержал Бензема, пропускающего ЧМ-2022

Евро-футбол.Ру

В мадридском «Реале» отреагировали на травму нападающего команды Карима Бензема, из-за которой он не сможет сыграть за сборную Франции на чемпионате мира – 2022.

«Реал» поддержал пропускающего ЧМ-2022 Бензема
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Мы с тобой», - говорится в сообщении «королевского» клуба в социальных сетях.

Напомним, что из-за повреждения бедра обладатель «Золотого мяча» проведет в лазарете порядка трех недель.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Франции сыграет против национальных команд Австралии, Дании и Туниса.

Мундиаль стартовал 20 ноября матчем между Катаром и Эквадором. Хозяева потерпели поражение от южноамериканцев со счетом 0:2.

ЧМ-2022,Карим Бензема,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители