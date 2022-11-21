«Реал» поддержал пропускающего ЧМ-2022 Бензема

В мадридском «Реале» отреагировали на травму нападающего команды Карима Бензема, из-за которой он не сможет сыграть за сборную Франции на чемпионате мира – 2022.
«Мы с тобой», - говорится в сообщении «королевского» клуба в социальных сетях.
Напомним, что из-за повреждения бедра обладатель «Золотого мяча» проведет в лазарете порядка трех недель.
На групповом этапе чемпионата мира сборная Франции сыграет против национальных команд Австралии, Дании и Туниса.
Мундиаль стартовал 20 ноября матчем между Катаром и Эквадором. Хозяева потерпели поражение от южноамериканцев со счетом 0:2.