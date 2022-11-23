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30 минут назад

Папа Римский надеется, что чемпионат мира в Катаре поможет укрепить братство народов

ТАССиещё 2

Папа Римский Франциск в среду во время коллективной аудиенции на площади Святого Петра приветствовал игроков чемпионата мира по футболу в Катаре и выразил надежду, что турнир поможет укреплению братства и мира между народами.

Папа Римский прокомментировал чемпионат мира в Катаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я хотел бы поприветствовать игроков, болельщиков и зрителей, которые с разных континентов следят за чемпионатом мира по футболу в Катаре, - сказал Франциск. - Пусть это важное событие поможет укреплению братства и мира между народами".

"Помолимся за мир во всем мире и об окончании конфликтов", - сказал он.

Кроме того, понтифик выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами во время землетрясения в Индонезии.

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Катар стал первой арабской страной, получившей право провести чемпионат мира. В государстве с населением около 2,5 млн человек во время турнира ожидают приезда около 1,5 млн болельщиков.

ЧМ-2022,ФРАНЦИСК,
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