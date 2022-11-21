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11 часов назад

ФИФА запретила носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ на ЧМ-2022

Елена Прошина

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила носить радужные капитанские повязки с надписью One Love в поддержку ЛГБТ-сообщества на чемпионате мира. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Telegraph.

ФИФА запретила носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ на ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее восемь сборных заявили о планах капитанов команд выходить с радужной повязкой: Англия, Уэльс, Нидерланды, Бельгия, Дания, Германия, Португалия, Швеция и Швейцария. При этом несмотря на заявление ФИФА, в национальных федерациях заявили о готовности платить штраф ради выхода игрока с такой повязкой.

Первым с радужной повязкой должен выйти капитан сборной Англии Харри Кейн. Матч с командой Ирана состоится в понедельник в 16:00 мск. Кейн надеется, что ясность наступит до стартового свистка. Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк, который также намерен надеть повязку, выразил обеспокоенность из-за угрозы получения предупреждения.

«Я буду носить повязку One Love. С нашей точки зрения ничего не изменилось. Если я получу желтую карточку за ее ношение, то нам придется это обсудить, потому что я не люблю играть, находясь на желтой карточке», - заявил ван Дейк.

Ранее некоторые звезды футбола и музыкальной индустрии отказались ехать на чемпионат из-за заявлений и публикаций о массовых нарушениях прав человека в Катаре, среди которых преследование сексуальных меньшинств.

ЧМ-2022,Харри Кейн,
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