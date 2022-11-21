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10 часов назад

Фанаты сборной Ирана решили поиздеваться над Магуайром

Евро-футбол.Ру

Понедельничную программу на чемпионате мира будет открывать матч между сборными Англии и Ирана. Фанаты «персидских леопардов» решили поиздеваться над защитником «трёх львов» Гарри Магуайром. СМИ публикуют фотографии баннеров, которые иранские болельщики несут на стадион.

Фанаты сборной Ирана решили поиздеваться над Магуайром
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Гарри Магуайр, твоя защита ужасна», - написано на одном из баннеров.

«Футбол никогда не вернётся домой, потому что Гарри Магуайр», - говорится на другом баннере.

Речь идёт о том, что у сборной Англии, по мнению автора, нет шансов стать чемпионами мира.

Стоит сказать, что Гарри Магуайр регулярно сталкивается с критикой из-за своих ошибок на футбольном поле.

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