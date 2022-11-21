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10 часов назад

Тренер сборной Польши: «Нам по силам выйти в плей-офф ЧМ в Катаре»

Матч ТВ

Футболистам сборной Польши по силам выйти из группы на чемпионате мира в Катаре, команда должна приложить усилия для этого, заявил главный тренер команды Чеслав Михневич.

Тренер сборной Польши: «Нам по силам выйти в плей-офф ЧМ»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сборная Польши в матче первого тура чемпионата мира сыграет с командой Мексики. Встреча группы С состоится 22 ноября и начнется в 19:00 мск. Также соперниками поляков в группе станут команды Саудовской Аравии и Аргентины.

— Состав на матч футболисты узнают сегодня. Мы уверены в них. Хочу, чтобы у всех была ясная голова, чтобы каждый знал, кто выйдет в стартовом составе, а кто сможет появиться на замену. Думаю, нам по силам выйти в плей офф, но при определенных условиях, которые необходимо выполнить. Мы хотим показать максимум мастерства, получить удовольствие и добиться результата.

В сборной Польши есть опытные футболисты, есть молодые, ни разу не игравшие на крупных турнирах. Это хороший сплав опыта и молодости. Где мы окажемся в итоге? Я не знаю. Могу только сказать, что команда физически хорошо готова, и это важно на чемпионате мира, — передает из Дохи слова Михневича корреспондент «Матч ТВ».

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