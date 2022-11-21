​Сборная Англии назвала состав на первый матч чемпионата мира

В понедельник сборная Англии стартует на чемпионате мира. Команда Гарета Саутгейта в первом туре группового этапа будет играть против Ирана. Рулевой «трёх львов» решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

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Пикфорд, Триппьер, Магуайр, Стоунс, Шоу, Райс, Беллингем, Маунт, Сака, Стерлинг, Кейн.

Как видим, защитник Гарри Магуайр начнёт игру с первых минут. Ранее сообщалось, что фанаты сборной Ирана решили поиздеваться над игроком посредством баннеров.