Болельщики сборной Ирана освистали гимн своей страны на ЧМ-2022

Болельщики сборной Ирана по футболу освистали гимн своей страны во время матча с национональной командой Англии на чемпионате мира 2022 года в Катаре (0:0, идёт первый тайм).

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Такой жест со стороны фанатов может быть вызван протестами против действующего политического режима Ирана, принижающего права женщин в стране. Ранее об этом публично высказывались футболисты сборной.

Команды Ирана и Англии встречаются в рамках матча первого тура чемпионата мира. Обе команды играют в группе B. Встреча проходит на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе, вмещающем 45 416 зрителей. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени.