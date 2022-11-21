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9 часов назад

Болельщики сборной Ирана освистали гимн своей страны во время матча с Англией на ЧМ-2022

Чемпионат.comиещё 1

Болельщики сборной Ирана по футболу освистали гимн своей страны во время матча с национональной командой Англии на чемпионате мира 2022 года в Катаре (0:0, идёт первый тайм).

Болельщики сборной Ирана освистали гимн своей страны на ЧМ-2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Такой жест со стороны фанатов может быть вызван протестами против действующего политического режима Ирана, принижающего права женщин в стране. Ранее об этом публично высказывались футболисты сборной.

Команды Ирана и Англии встречаются в рамках матча первого тура чемпионата мира. Обе команды играют в группе B. Встреча проходит на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе, вмещающем 45 416 зрителей. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени.

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