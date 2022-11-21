ФИФА предложила новые повязки капитанам сборных

Данная акция должна была начаться только со стадии четвертьфинала.

Фото: FIFA FIFA

ФИФА предложила капитанам национальных команд выходить на матчи чемпионата мира с повязкой #NoDiscrimination.

Капитанские повязки данного типа должны были быть выданы на стадиях четвертьфинала турнира, но после разногласий по вопросам поддержки ЛГБТ ФИФА решила запустить акцию уже на стадии группового этапа.