На чемпионате мире в Катаре исполнят «Калинку» и «Катюшу»

Журналист сербского издания Telegraf.rs Зоран Ивкович считает, что сербские и российские фанаты будут вместе болеть на чемпионате мира по футболу в Катаре. Как сообщает «Газета.Ru», корреспондент заявил, что они будут «назло НАТО» петь на трибунах «Калинку» и «Катюшу» вместе с русскими.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ивкович в своей публикации отметил, что сербские и российские футбольные фанаты уже болели вместе на одних стадионах — на прошлом чемпионате мира в России.

«Пока сложно оценить, сколько сербских болельщиков приедет в Катар. Все из-за цен, которые повлияли на то, что по сравнению с Россией, в Катаре оказалось намного меньше сербских фанатов, чем ожидалось», — подчеркнул журналист.

Ивкович отметил, что на трибунах заменят их «наемные» болельщики из Пакистана, Индии и других азиатских стран, которые «ведут себя как "настоящие болельщики" национальной сборной». Однако сербы и русские обязательно встретятся и объединятся на одном из матчей этого чемпионата мира.

«Назло НАТО и вcем cанкциям мы вмеcте будем петь «Калинку» и «Катюшу», — подчеркнул автор публикации.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России и все российские клубы от участия во всех соревнованиях под своей эгидой.