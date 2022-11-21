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10 часов назад

Помощник посла РФ в Катаре: на флаг России на чемпионате мира реагируют очень дружелюбно

ТАСС

Болельщики на чемпионате мира по футболу в Катаре, видя российский флаг, реагируют на него дружелюбно и просят сфотографироваться. Об этом ТАСС в понедельник рассказал помощник посла России в Катаре Сергей Петров.

Помощник посла РФ рассказал, как в Катаре реагируют на флаг России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На российский флаг [на чемпионате мира] реагируют очень дружелюбно, - сказал Петров. - На церемонии открытия был известный болельщик из Бразилии, который прославился на нашем чемпионате мира. Подошел, сфотографировался. Местные очень тепло реагируют. Подходят, спрашивают, можно ли сфотографироваться. Из Азии, дружественных нам стран идет очень теплый отклик".

Помощник посла рассказал о дружелюбной атмосфере, в которой проходит чемпионат мира. "Всех скептиков хочется успокоить - в Катаре очень дружелюбная атмосфера, катарское население благосклонно настроено к болельщикам из всех стран, - сказал он. - Считаю, что западники зря устраивают агонию, истерию в отношении катарских правил. На мой взгляд, каждый болельщик приезжая [в чужую] страну должен уважать ее традиции, законы и обычаи. Со своим уставом в чужой монастырь лезть не нужно. Поэтому, считаю, здесь западники не правы".

"Атмосфера дружелюбная, катарцы стараются, молодцы. Внедряют какие-то свои новшества, стараются абсорбировать свои традиции, подключить свою историю к чемпионату мира. Думаю, что у них все получится", - добавил собеседник ТАСС.

Чемпионат мира проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

ЧМ-2022,Сергей Петров,
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