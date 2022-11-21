Фанаты не могут попасть на матч Англия – Иран из-за сбоя приложения

Как пишет журналистка ВВС Натали Пиркс, ссылаясь на корреспондентку Риа Чохан, которая находится около стадиона «Халифа», некоторым болельщикам пришлось провести в очереди на вход около двух часов. Это связано с проблемами в работе системы проверки электронных билетов.

Фото: Sports.ru Sports.ru

Журналист The Times Мэтт Лоутон сообщает, что «огромное количество» фанатов сборной Англии не могут пройти на стадион из-за сбоя в работе приложения ФИФА, в котором размещены билеты.

Соцсети

Журналист The Times Генри Уинтер передает, что за 25 минут до стартового свистка трибуны стадиона не заполнены. При этом на матч Англии и Ирана проданы все билеты.

Соцсети

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Англией и Ираном. Начало – в 16:00 по московскому времени.