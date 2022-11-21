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9 часов назад

Фанаты не могут попасть на матч Англия – Иран из-за сбоя приложения ФИФА. Некоторые провели в очереди 2 часа

Sports.ru

Как пишет журналистка ВВС Натали Пиркс, ссылаясь на корреспондентку Риа Чохан, которая находится около стадиона «Халифа», некоторым болельщикам пришлось провести в очереди на вход около двух часов. Это связано с проблемами в работе системы проверки электронных билетов.

Фанаты не могут попасть на матч Англия – Иран из-за сбоя приложения
Фото: Sports.ruSports.ru

Журналист The Times Мэтт Лоутон сообщает, что «огромное количество» фанатов сборной Англии не могут пройти на стадион из-за сбоя в работе приложения ФИФА, в котором размещены билеты.

Соцсети

Журналист The Times Генри Уинтер передает, что за 25 минут до стартового свистка трибуны стадиона не заполнены. При этом на матч Англии и Ирана проданы все билеты.

Соцсети

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Англией и Ираном. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Магуайр, Сака, Стерлинг, Маунт и Беллингем – в старте Англии на матч с Ираном. Трент и Фоден – в запасе

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