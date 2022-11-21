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9 часов назад

Англия — Иран: вратарь иранцев разбил нос и потерял сознание, его унесли на носилках

Чемпионат.com

Сегодня, 21 ноября, на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе проходит матч 1-го тура группового этапа Группы B. Встречаются Англия и Иран. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вратарь сборной Ирана сломал нос и ушел с поля
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Вратарь иранской команды Алиреза Беиранванд во время подачи Гарри Кейна врезался в своего защитника и сломал нос. Позже футболист потерял сознание, его привели в себя и дали новую футболку. Он захотел продолжить матч, но позднее ему вновь стало плохо, он лёг на газон и его унесли с поля на носилках. На его замену вышел Сейед Хоссейн.

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Рафаэлом Клаусом. В одной группе с Ираном и Англией также выступают США и Уэльс.

ЧМ-2022,Алиреза Беиранванд,Гарри Кейн,
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