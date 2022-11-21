Вратарь сборной Ирана сломал нос и ушел с поля

Вратарь иранской команды Алиреза Беиранванд во время подачи Гарри Кейна врезался в своего защитника и сломал нос. Позже футболист потерял сознание, его привели в себя и дали новую футболку. Он захотел продолжить матч, но позднее ему вновь стало плохо, он лёг на газон и его унесли с поля на носилках. На его замену вышел Сейед Хоссейн.