Футболистов сборной Ганы в Катаре эвакуировали из-за подозрений о бомбе

«После 14:30 по катарскому времени (Совпадает с московским. — Прим. «Чемпионата») сработала аварийная сигнализация в отеле команды Ганы в Дохе, что побудило всех жителей самостоятельно эвакуироваться. Экипаж пожарной службы Катара прибыл вскоре после этого, чтобы отреагировать на аварийную сигнализацию. Примерно через 45 минут проверки было отмечено, что всё безопасно и все жильцы смогли снова занять свои гостиничные номера», — сказано в заявлении сборной Ганы на официальном сайте.