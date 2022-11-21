Беллингем заявил, что берёг свой первый мяч за сборную Англии для ЧМ

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался после крупной победы над Ираном (6:2) в матче первого тура чемпионата мира – 2022. Стоит отметить, что хавбек стал автором первого мяча своей национальной команды на этом турнире, это гол стал и первым для него за сборную.