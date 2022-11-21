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6 часов назад

Беллингем заявил, что берёг свой первый мяч за сборную Англии для ЧМ

Евро-футбол.Руиещё 5

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался после крупной победы над Ираном (6:2) в матче первого тура чемпионата мира – 2022. Стоит отметить, что хавбек стал автором первого мяча своей национальной команды на этом турнире, это гол стал и первым для него за сборную.

Беллингем заявил, что берёг свой первый мяч за сборную Англии для ЧМ
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Я говорил, что берег свой первый мяч для чемпионата мира. Это классный день, шесть голов — хороший результат независимо от соперника», — цитирует Беллингема BBC.

При этом футболист заявил, что он разочарован двум пропущенным голам от Ирана.

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Англии сыграет против сборной США, встреча пройдет 25 ноября в 22:00 по мск.

ЧМ-2022,Футбол,
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