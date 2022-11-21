Судья добавил 14 минут к первому тайму матча Англия - Иран на ЧМ-2022

Продолжается матч первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 между национальными командами Англии и Ирана. Счет 3:0 в пользу английской команды. Встреча проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе (Катар).

Арбитр добавил 14 минут к первому тайму. Отметим, что на 20-й минуте было принято решение заменить вратаря сборной Ирана Алирезу Бейранванда, который повредил повреждение при столкновении головами с защитником своей команды. Матч был прерван на долгое время, так как вратарю оказывалась медицинская помощь.