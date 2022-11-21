ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
9 часов назад

Судья добавил 14 минут к первому тайму матча Англия - Иран на ЧМ-2022

Газета.Ru

Продолжается матч первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 между национальными командами Англии и Ирана. Счет 3:0 в пользу английской команды. Встреча проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе (Катар).

Судья добавил 14 минут к первому тайму матча Англия - Иран на ЧМ-2022
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Арбитр добавил 14 минут к первому тайму. Отметим, что на 20-й минуте было принято решение заменить вратаря сборной Ирана Алирезу Бейранванда, который повредил повреждение при столкновении головами с защитником своей команды. Матч был прерван на долгое время, так как вратарю оказывалась медицинская помощь.

ЧМ-2022,Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители