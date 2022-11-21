Рэшфорд забил пятый гол сборной Англии сразу после выхода на замену

В матче чемпионата мира между сборными Англии и Ирана забит уже шестой гол. На 70-й минуте британцы провели сразу четыре замены, и одна из них сработала. В контратаке Гарри Кейн снабдил мячом только-только вышедшего на поле Маркуса Рэшфорда, который ворвался на правый край штрафной, легко убрал опекуна и покатил мяч в свободную часть ворот - 5:1.