ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
8 часов назад

​Сборная Нидерландов озвучила состав на матч с Сенегалом

Евро-футбол.Руиещё 5

В первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Нидерландов сыграет против Сенегала. Рулевой «оранжевых» Луи ван Галь принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

​Сборная Нидерландов озвучила состав на матч с Сенегалом
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Нопперт, Дюмфрис, де Лигт, ван Дейк, Аке, Блинд, де Йонг, Бергёйс, Гакпо, Бергвейн, Янссен.

Матч между сборными Нидерландов и Сенегала стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.

Сборные Нидерландов и Сенегала выступают в группе А. В воскресенье вечером в рамках этого квартета сборная Эквадора обыграла Катар со счётом 2:0.

ЧМ-2022,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители