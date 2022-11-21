​Сборная Нидерландов озвучила состав на матч с Сенегалом

В первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Нидерландов сыграет против Сенегала. Рулевой «оранжевых» Луи ван Галь принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Нопперт, Дюмфрис, де Лигт, ван Дейк, Аке, Блинд, де Йонг, Бергёйс, Гакпо, Бергвейн, Янссен.

Матч между сборными Нидерландов и Сенегала стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.