10 интересных фактов о Катаре: от пурпурной краски до гонок на верблюдах

Чемпионат мира по футболу в Катаре для многих станет первым визитом в необычную, крайне любопытную страну с интересной историей и культурой. Портал timeoutdoha.com собрал подборку интересных фактов о Катаре: от географических особенностей до происхождения флага страны.
В Катаре практически нет гор и каких-либо возвышенностей: самая высокая географическая точка страны расположена на высоте всего чуть больше 100 метров. Это второй результат после Мальдив, где аналогичная высота составляет менее 2 метров.
Остров Аль-Хор считается одним из самых красивых мест в Катаре благодаря огромной мангровой роще, по которой можно путешествовать на каяке. Археологи также обнаружили предметы, датируемые двумя тысячами лет до нашей эры, которые свидетельствуют, что коренные жители Аль-Хора первыми в мире изобрели способ добычи пурпурного пигмента из моллюсков. Именно поэтому его иногда называют «Пурпурным островом».
Компания Qatar Airways уже не раз признавалась лучшей в мире по версии престижной премии Skytrax: она является единственной организацией, завоевавшей первенство шесть раз. Кроме того, Qatar Airways — одна из немногих международных компаний, предлагающих рейсы по всем семи континентам. А международный аэропорт Хамад в Дохе также был признан лучшим в прошлом году.
В 2020 году в Дохе завершилось строительство олимпийской велодорожки, которая взяла рекорд Гиннесса как самая длинная (33 км) непрерывная велодорожка в мире. Для того, чтобы не мешать дорожному движению, строители провели 18 подземных тоннелей.
Катар любят за великолепные музеи, картинные галереи, шикарные пляжи и парки, но люди стремятся переехать туда не только из-за красивых видов — важную роль играет безопасность жизни. Согласно статистике, в Катаре крайне низкий уровень преступности: в этом плане страна проигрывает только ОАЭ.
Катар — привлекательная страна для экспатов, которые нередко переезжают в страну ради отличной погоды, расслабленного стиля жизни и мягкого налогообложения. Государство привлекает так много мигрантов, что сейчас коренные катарцы находятся в значительном меньшинстве: их численность составляет всего 15% от суммарного населения страны.
Гонки на верблюдах — популярный в Катаре вид спорта. Изначально в качестве наездников выступали дети, однако после 2004 года, из соображений здоровья и безопасности, их заменили специальные роботы на дистанционном управлении. Роботов же контролируют погонщики, которые часто следуют за верблюдами вдоль гоночного трека.
Первые упоминания Катара принадлежат римскому мыслителю Плинию Старшему, который называл тогдашних обитателей региона «катареями». Долгое время на письме использовались различные варианты названия, такие как Катара, Катр, Каттар или Гуттур, но в конце концов руководители государства официально приняли Катар в качестве наименования страны.
Добыча жемчуга на протяжении тысячелетий играла ключевую роль в экономике Катара: она до сих пор считается важной частью национальной культуры. В 1920-х годах, когда Япония начала экспорт культивированного жемчуга, рынок оказался перенасыщен. Катар, как и многие другие страны в регионе, перенаправил ресурсы на разработку нефти, пробурив первую шахту в еще в 1939 году.
Катар гордится своим флагом, но немногие знают о его истории. Зазубренные углы означают включение Катара в состав эмиратов Персидского залива по условиям соглашения с Великобританией, заключенного в 1916 году. Цвет (Pantone 1955 C) символизирует роль страны в производстве пурпурной краски на островах Аль-Хор. Кроме того, флаг Катара отличается тем, что его ширина более чем в два раза превосходит высоту — это единственный подобный флаг в мире.