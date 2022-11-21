10 интересных фактов о Катаре: от пурпурной краски до гонок на верблюдах

Чемпионат мира по футболу в Катаре для многих станет первым визитом в необычную, крайне любопытную страну с интересной историей и культурой. Портал timeoutdoha.com собрал подборку интересных фактов о Катаре: от географических особенностей до происхождения флага страны.

Фото: ТАСС ТАСС

Катар — вторая самая плоская страна в мире

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В Катаре практически нет гор и каких-либо возвышенностей: самая высокая географическая точка страны расположена на высоте всего чуть больше 100 метров. Это второй результат после Мальдив, где аналогичная высота составляет менее 2 метров.

Обитатели острова Аль-Хор открыли пурпурную краску

Остров Аль-Хор считается одним из самых красивых мест в Катаре благодаря огромной мангровой роще, по которой можно путешествовать на каяке. Археологи также обнаружили предметы, датируемые двумя тысячами лет до нашей эры, которые свидетельствуют, что коренные жители Аль-Хора первыми в мире изобрели способ добычи пурпурного пигмента из моллюсков. Именно поэтому его иногда называют «Пурпурным островом».

Катару принадлежит лучшая авиакомпания и аэропорт

Компания Qatar Airways уже не раз признавалась лучшей в мире по версии престижной премии Skytrax: она является единственной организацией, завоевавшей первенство шесть раз. Кроме того, Qatar Airways — одна из немногих международных компаний, предлагающих рейсы по всем семи континентам. А международный аэропорт Хамад в Дохе также был признан лучшим в прошлом году.

В Катаре расположена самая длинная непрерывная велодорожка

В 2020 году в Дохе завершилось строительство олимпийской велодорожки, которая взяла рекорд Гиннесса как самая длинная (33 км) непрерывная велодорожка в мире. Для того, чтобы не мешать дорожному движению, строители провели 18 подземных тоннелей.

Катар — одна из самых безопасных стран в мире

Катар любят за великолепные музеи, картинные галереи, шикарные пляжи и парки, но люди стремятся переехать туда не только из-за красивых видов — важную роль играет безопасность жизни. Согласно статистике, в Катаре крайне низкий уровень преступности: в этом плане страна проигрывает только ОАЭ.

Лишь 15% населения Катара приходится на коренных жителей

Катар — привлекательная страна для экспатов, которые нередко переезжают в страну ради отличной погоды, расслабленного стиля жизни и мягкого налогообложения. Государство привлекает так много мигрантов, что сейчас коренные катарцы находятся в значительном меньшинстве: их численность составляет всего 15% от суммарного населения страны.

В Катаре для гонок на верблюдах используют роботов

Гонки на верблюдах — популярный в Катаре вид спорта. Изначально в качестве наездников выступали дети, однако после 2004 года, из соображений здоровья и безопасности, их заменили специальные роботы на дистанционном управлении. Роботов же контролируют погонщики, которые часто следуют за верблюдами вдоль гоночного трека.

Название страны датируется 50 годом нашей эры

Первые упоминания Катара принадлежат римскому мыслителю Плинию Старшему, который называл тогдашних обитателей региона «катареями». Долгое время на письме использовались различные варианты названия, такие как Катара, Катр, Каттар или Гуттур, но в конце концов руководители государства официально приняли Катар в качестве наименования страны.

До развития нефтяной промышленности одним из главных импортов страны был жемчуг

Добыча жемчуга на протяжении тысячелетий играла ключевую роль в экономике Катара: она до сих пор считается важной частью национальной культуры. В 1920-х годах, когда Япония начала экспорт культивированного жемчуга, рынок оказался перенасыщен. Катар, как и многие другие страны в регионе, перенаправил ресурсы на разработку нефти, пробурив первую шахту в еще в 1939 году.

Флаг Катара имеет интересное происхождение