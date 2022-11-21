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7 часов назад

​В матче Англия – Иран арбитр добавил 24 минуты

Евро-футбол.Ру

В первом туре группового этапа чемпионата мира пересеклись сборные Англии и Ирана. Настоящей борьбы на футбольном поле не получилось – команда Гарета Саутгейта разнесла своего соперника с результатом 6:2.

Арбитр добавил 24 минуты в матче Англия – Иран
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Бразильский арбитр Рафаэл Клаус в матче Англия – Иран добавил сразу 24 минуты! В первом тайме команды переиграли 14 минут, а во втором – 10.

Стоит сказать, что по ходу первой половины встречи медики очень долго оказывали помощь иранскому вратарю Алирезе Бейранванду, которого в итоге пришлось менять. Во втором тайме рефери добавил так много времени из-за обилия замен и ещё нескольких приостановок с травмами.

ЧМ-2022,Гарет Саутгейт,
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