В "Одноклассниках" появилась специальная лента к старту ЧМ по футболу

«Одноклассники» с 20 ноября запустили специальную ленту новостей, где пользователи смогут следить за Чемпионатом мира по футболу в Катаре и узнавать все результаты матчей.

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Лента находится в разделе «Рекомендации», там в режиме реального времени можно будет отслеживать все актуальные события и новости из Катара.