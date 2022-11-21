В "Одноклассниках" появилась специальная лента к старту ЧМ по футболу

«Одноклассники» с 20 ноября запустили специальную ленту новостей, где пользователи смогут следить за Чемпионатом мира по футболу в Катаре и узнавать все результаты матчей.
Лента находится в разделе «Рекомендации», там в режиме реального времени можно будет отслеживать все актуальные события и новости из Катара.
Туда будут попадать публикации из официальной группы «Спорт в ОК» и групп ведущих спортивных ресурсов: Sports.ru, Sport24, Чемпионат.com, Спорт-Экспресс, Наш спорт, РИА Новости Спорт, Телеспорт, Еврофутбол и других.