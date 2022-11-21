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7 часов назад

В "Одноклассниках" появилась специальная лента к старту ЧМ по футболу

Газета.Ru

«Одноклассники» с 20 ноября запустили специальную ленту новостей, где пользователи смогут следить за Чемпионатом мира по футболу в Катаре и узнавать все результаты матчей.

В «Одноклассниках» появилась специальная лента к старту ЧМ по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лента находится в разделе «Рекомендации», там в режиме реального времени можно будет отслеживать все актуальные события и новости из Катара.

Туда будут попадать публикации из официальной группы «Спорт в ОК» и групп ведущих спортивных ресурсов: Sports.ru, Sport24, Чемпионат.com, Спорт-Экспресс, Наш спорт, РИА Новости Спорт, Телеспорт, Еврофутбол и других.

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