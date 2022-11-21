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7 часов назад

ЧМ-2022 по футболу в Катаре: сборная Англия разгромила сборную Ирана

Елена Прошина

Завершился матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча сборной Англии с национальной командой Ирана на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе завершилась громкой победой англичан со счётом 6:2. Об этом сообщает «Чемпионат».

ЧМ-2022 по футболу в Катаре: сборная Англии разгромила сборную Ирана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Счёт открыл полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем на 35-ой минуте. А уже на 43-й минуте успех закрепил форвард Букайо Сака. Третий мяч попал в ворота Ирана во время компенсированного время первого тайма – его забил английский нападающий Рахим Стерлинг. Четвёртый гол снова оформил Сака на 62-й минуте матча. И только на 65-ой минуте форвард Мехди Тареми забил первый гол в ворота Англии. Впрочем, это не слишком помогло Иранской сборной – нападающий Маркус Рашфорд забил пятый мяч в ворота Ирана на 71-ой минуте, а завершил триумф английской команды Джек Грилиш на 90-ой минуте матча, забив в ворота соперника шестой гол. Во время компенсированного времени нападающий Иранской сборной Тареми оформил дубль с помощью пенальти, сократив разрыв между соперниками до 4-ёх мячей.

Таким образом, сборная Англии набрала три очка и заняла первое место в турнирной таблице. Сборная Ирана же получила 0 и расположилась на четвёртом месте. Соперниками команд в группе являются сборные США и Уэльса.

Ранее был назван главный фаворит чемпионата мира-2022 в Катаре.

ЧМ-2022,Футбол,Мехди Тареми,Джек Грилиш,Рахим Стерлинг,Маркус Рашфорд,
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