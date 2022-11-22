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8 часов назад

Месси сравнялся с Роналду по голам на чемпионатах мира

Газета.Ruиещё 4

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Саудовской Аравии.

Месси сравнялся с Роналду по голам на чемпионатах мира
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для Месси этот гол стал 17-м на чемпионатах мира. Таким образом, он сравнялся по этому показателю с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду.

Напомним, в начале первого тайма арбитр назначил пенальти в пользу аргентинцев. Лионель Месси уверенно реализовал 11-метровый удар и открыл счет своим голам на этом турнире.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На групповом этапе сборная Аргентины также проведет матчи с национальными командами Мексики и Польши.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября матчем между хозяевами турнира и командой Эквадора. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканской сборной.

ЧМ-2022,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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