Месси сравнялся с Роналду по голам на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Саудовской Аравии.

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Для Месси этот гол стал 17-м на чемпионатах мира. Таким образом, он сравнялся по этому показателю с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду.

Напомним, в начале первого тайма арбитр назначил пенальти в пользу аргентинцев. Лионель Месси уверенно реализовал 11-метровый удар и открыл счет своим голам на этом турнире.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На групповом этапе сборная Аргентины также проведет матчи с национальными командами Мексики и Польши.