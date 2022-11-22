Месси сравнялся с Роналду по голам на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Саудовской Аравии.
Для Месси этот гол стал 17-м на чемпионатах мира. Таким образом, он сравнялся по этому показателю с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду.
Напомним, в начале первого тайма арбитр назначил пенальти в пользу аргентинцев. Лионель Месси уверенно реализовал 11-метровый удар и открыл счет своим голам на этом турнире.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На групповом этапе сборная Аргентины также проведет матчи с национальными командами Мексики и Польши.
Чемпионат мира стартовал 20 ноября матчем между хозяевами турнира и командой Эквадора. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканской сборной.