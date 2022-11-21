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7 часов назад

Болельщики сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2022 вспомнили Дзюбу

Матч ТВ

Нападающий Артем Дзюба стал первым футболистом, которого болельщики сборной Саудовской Аравии вспомнили, называя состав сборной России образца чемпионата мира 2018 года.

Болельщики сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2022 вспомнили Дзюбу
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В стартовом матче чемпионата мира 2018 в России команда Станислава Черчесова разгромила Саудовскую Аравию со счётом 5:0. Дзюба забил гол в той игре.

— Помню тот матч очень хорошо. Жаль, что не удалось побывать в России и увидеть классный чемпионат мира. Мы точно не заслужили такого поражения. Кого помню в составе сборной России? Артёма Дзюбу, очень хороший футболист. Где он сейчас играет? Нигде? Странно. Удачи ему, — сказал корреспонденту «Матч ТВ» в Дохе болельщик по имени Язид.

В воскресенье в Катаре стартовал чемпионат мира 2022. Сборная Саудовской Аравии попала в группу к Польше, Мексике и Аргентине.

— Шансов мало. Как и четыре года назад, — отметил еще один болельщик. — Надеюсь, команда сможет одержать хотя бы одну победу. А пока наслаждаемся атмосферой в Дохе.

ЧМ-2022,Футбол,Артем Дзюба,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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