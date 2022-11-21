Болельщики сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2022 вспомнили Дзюбу

— Помню тот матч очень хорошо. Жаль, что не удалось побывать в России и увидеть классный чемпионат мира. Мы точно не заслужили такого поражения. Кого помню в составе сборной России? Артёма Дзюбу, очень хороший футболист. Где он сейчас играет? Нигде? Странно. Удачи ему, — сказал корреспонденту «Матч ТВ» в Дохе болельщик по имени Язид.