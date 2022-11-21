Болельщики сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2022 вспомнили Дзюбу

Нападающий Артем Дзюба стал первым футболистом, которого болельщики сборной Саудовской Аравии вспомнили, называя состав сборной России образца чемпионата мира 2018 года.
В стартовом матче чемпионата мира 2018 в России команда Станислава Черчесова разгромила Саудовскую Аравию со счётом 5:0. Дзюба забил гол в той игре.
— Помню тот матч очень хорошо. Жаль, что не удалось побывать в России и увидеть классный чемпионат мира. Мы точно не заслужили такого поражения. Кого помню в составе сборной России? Артёма Дзюбу, очень хороший футболист. Где он сейчас играет? Нигде? Странно. Удачи ему, — сказал корреспонденту «Матч ТВ» в Дохе болельщик по имени Язид.
В воскресенье в Катаре стартовал чемпионат мира 2022. Сборная Саудовской Аравии попала в группу к Польше, Мексике и Аргентине.
— Шансов мало. Как и четыре года назад, — отметил еще один болельщик. — Надеюсь, команда сможет одержать хотя бы одну победу. А пока наслаждаемся атмосферой в Дохе.