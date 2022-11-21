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5 часов назад

Месси: «Чемпионат мира в Катаре станет последним»

Елена Прошина

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сообщил, что Чемпионат мира по футболу 2022 года станет последним в его карьере. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции, передает Marca.

Месси: «Чемпионат мира в Катаре станет последним»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Чем больше я играл, тем лучше чувствовал себя, вплоть до начала чемпионата мира. Я не делал ничего особенного, только заботился о себе, как и всю свою карьеру. Это, безусловно, мой последний чемпионат мира и последняя возможность осуществить мечту (победить в нем)», — сказал Месси.

Напомним, что футболист еще ни разу не становился чемпионом мира.

Сборная Аргентины выступает на ЧМ — 2022 в группе C. Завтра, 22 ноября, ее ждет первый матч с командой Саудовской Аравии. Также в группе C находятся сборные Мексики и Польши.

ЧМ-2022,Футбол,Лионель Месси,
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