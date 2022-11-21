Месси: «Чемпионат мира в Катаре станет последним»

«Чем больше я играл, тем лучше чувствовал себя, вплоть до начала чемпионата мира. Я не делал ничего особенного, только заботился о себе, как и всю свою карьеру. Это, безусловно, мой последний чемпионат мира и последняя возможность осуществить мечту (победить в нем)», — сказал Месси.