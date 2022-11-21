Месси: «Чемпионат мира в Катаре станет последним»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сообщил, что Чемпионат мира по футболу 2022 года станет последним в его карьере. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции, передает Marca.
«Чем больше я играл, тем лучше чувствовал себя, вплоть до начала чемпионата мира. Я не делал ничего особенного, только заботился о себе, как и всю свою карьеру. Это, безусловно, мой последний чемпионат мира и последняя возможность осуществить мечту (победить в нем)», — сказал Месси.
Напомним, что футболист еще ни разу не становился чемпионом мира.
Сборная Аргентины выступает на ЧМ — 2022 в группе C. Завтра, 22 ноября, ее ждет первый матч с командой Саудовской Аравии. Также в группе C находятся сборные Мексики и Польши.