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5 часов назад

Фердинанд восхищён игрой Беллингема

Евро-футбол.Ру

Бывший защитник сборной Англии и «МЮ» Рио Фердинанд высказался об игре полузащитника Джуда Беллингема в поединке первого тура группового этапа ЧМ-2022 против национальной команды Ирана.

Фердинанд восхищён игрой Беллингема
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«В предматчевом интервью Джуд излучал уверенность. На поле он проявил себя так же. Беллингем невероятно играет для своего юного возраста. Это прекрасный футболист. Никто из игроков моего поколения не делал такого в 19 лет. Потрясающее выступление», - передает слова Фердинанда BBC Sport.

Напомним, что поединок завершился разгромной победой сборной Англии со счетом 6:2. Во втором туре британцы встретятся с США.

ЧМ-2022,Футбол,
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