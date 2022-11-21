Фердинанд восхищён игрой Беллингема

«В предматчевом интервью Джуд излучал уверенность. На поле он проявил себя так же. Беллингем невероятно играет для своего юного возраста. Это прекрасный футболист. Никто из игроков моего поколения не делал такого в 19 лет. Потрясающее выступление», - передает слова Фердинанда BBC Sport.