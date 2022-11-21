ЧМ-2022 по футболу в Катаре: сборная Нидерландов разгромила сборную Сенегала

Завершился матч первого тура группового этапа Чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, на котором встретились сборные Нидерландов и Сенегала. Он прошёл на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и закончился победой Нидерландов, которые смогли забить два мяча на последних минутах игры. Об этом сообщает «Чемпионат».

Фото: Пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов Пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов

Весь первый тайм команды держались на равных – опасные моменты игры так и не были реализованы. Больше всего шансов было у полузащитника нидерландской сборной Фрэнки де Йонга, но его попытки поразить ворота соперника так и остались без результата.

Большая часть второго тайма прошла заметно менее остро – опасных моментов у команд практически не было. Однако на 84-й минуте матча Нидерланды неожиданно открыли счёт – навес Френки де Йонг успешно перехватил Коди Гакпо, после чего последний переправил мяч прямо в ворота противника. Второй гол произошёл на 90+9-й минуте игры. Дави Клаасен забил второй мяч, и игра завершилась со счётом 2:0 в пользу Нидерландов.