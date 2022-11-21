Сборная Нидерландов приблизилась к рекорду чемпионата мира

Одолев соперников из Сенегала (2:0), «оранжевые» довели череду побед в группе чемпионата мира до семи кряду – личный рекорд и один из лучших показателей за всю историю, отмечает Opta. Только сборная Бразилии (дважды) выдавала более продолжительную серию побед в групповой стадии мундиалей – восемь.