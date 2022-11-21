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4 часа назад

Сборная Нидерландов приблизилась к рекорду чемпионата мира

Евро-футбол.Ру

Сборная Нидерландов продлила победную серию в матчах групповой стадии чемпионата мира.

Сборная Нидерландов приблизилась к рекорду чемпионата мира
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Одолев соперников из Сенегала (2:0), «оранжевые» довели череду побед в группе чемпионата мира до семи кряду – личный рекорд и один из лучших показателей за всю историю, отмечает Opta. Только сборная Бразилии (дважды) выдавала более продолжительную серию побед в групповой стадии мундиалей – восемь.

Уже в следующем туре нидерландцы повторят рекорд, если обыграют сборную Эквадора. Встреча состоится 25 ноября в 19:00 по московскому времени. В третьем туре команда Луи ван Галя сыграет против хозяев розыгрыша – сборной Катара.

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