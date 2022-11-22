ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+13° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
9 часов назад

Тренер сборной Ирана: лучше бы наши болельщики остались дома, они нам не нужны

Газета.Ruиещё 3

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш раскритиковал иранских болельщиков, которые освистывали свою команду во время матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 против команды Англии. Его слова передает Metro.

Тренер сборной Ирана раскритиковал болельщиков команды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 2014 и 2018 годах у нас была полная поддержка болельщиков. Зачем они приехали и не поддерживают команду? Им было бы лучше остаться дома. Они нам не нужны. Вы даже не представляете, что мои футболисты переживали в последние несколько дней», — сказал тренер.

Встреча завершилась разгромной победой сборной Англии со счетом 6:2. В составе англичан забитыми мячами отметились Джуд Беллингем, Букайо Сака (дважды), Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш. За сборную Ирана дважды отличился Мехди Тареми.

Ранее сообщалось, что против футболистов сборной Ирана могут возбудить дело из-за того, что они не пели гимн перед матчем с Англией в знак протеста против действий властей страны, которые жестоко подавляют уличные протесты.

ЧМ-2022,Мехди Тареми,Маркус Рэшфорд,Джек Грилиш,Рахим Стерлинг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители