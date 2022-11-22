Тренер сборной Ирана раскритиковал болельщиков команды

«В 2014 и 2018 годах у нас была полная поддержка болельщиков. Зачем они приехали и не поддерживают команду? Им было бы лучше остаться дома. Они нам не нужны. Вы даже не представляете, что мои футболисты переживали в последние несколько дней», — сказал тренер.