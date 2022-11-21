Червиченко: игроки сборной Англии заслуживают наказания за поддержку BLM

«Англичане поступили ненормально! Судье нужно было сразу дать по желтой карточке за эту акцию. Катар не участвовал в унижении чернокожих людей. Если они так сильно этого хотят, пусть занимаются этим у себя на матчах внутреннего чемпионата», — сказал Червиченко.