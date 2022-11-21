Червиченко: игроки сборной Англии заслуживают наказания за поддержку BLM

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение футболистов сборной Англии поддержать Black Lives Matter (BLM), встав на колено перед стартом матча с Ираном на чемпионате мира в Катаре (6:2). Его слова передает «Чемпионат».
«Англичане поступили ненормально! Судье нужно было сразу дать по желтой карточке за эту акцию. Катар не участвовал в унижении чернокожих людей. Если они так сильно этого хотят, пусть занимаются этим у себя на матчах внутреннего чемпионата», — сказал Червиченко.
В составе англичан забитыми мячами отметились Джуд Беллингем, Букайо Сака (дважды), Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш. За сборную Ирана дважды отличился Мехди Тареми.
Таким образом, сборная Англии возглавила турнирную таблицу группы В, набрав три очка. Иран замыкает таблицу, оставшись без очков. На групповом этапе команды также сыграют с национальными командами США и Уэльса.