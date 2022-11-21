ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
4 часа назад

Червиченко заявил, что игроки сборной Англии заслуживают наказания за поддержку BLM

Газета.Ru

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение футболистов сборной Англии поддержать Black Lives Matter (BLM), встав на колено перед стартом матча с Ираном на чемпионате мира в Катаре (6:2). Его слова передает «Чемпионат».

Червиченко: игроки сборной Англии заслуживают наказания за поддержку BLM
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Англичане поступили ненормально! Судье нужно было сразу дать по желтой карточке за эту акцию. Катар не участвовал в унижении чернокожих людей. Если они так сильно этого хотят, пусть занимаются этим у себя на матчах внутреннего чемпионата», — сказал Червиченко.

В составе англичан забитыми мячами отметились Джуд Беллингем, Букайо Сака (дважды), Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш. За сборную Ирана дважды отличился Мехди Тареми.

Таким образом, сборная Англии возглавила турнирную таблицу группы В, набрав три очка. Иран замыкает таблицу, оставшись без очков. На групповом этапе команды также сыграют с национальными командами США и Уэльса.

ЧМ-2022,Футбол,Мехди Тареми,Маркус Рэшфорд,Андрей Червиченко,Джек Грилиш,Рахим Стерлинг,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители