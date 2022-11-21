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4 часа назад

Тренер сборной Франции объяснил, почему решил не менять травмированного Бензема

Газета.Ru

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, почему решил не вызывать футболиста на замену нападающему Кариму Бензема, у которого случился рецидив травмы на тренировке перед стартом чемпионата мира — 2022 в Катаре. Слова Дешама передает RMC Sport.

Тренер сборной Франции объяснил, почему решил не менять Бензема
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Наша команда укомплектована 25 футболистами. Больше изменений нет. С игроками, которые здесь, в Катаре, у нас есть все, что нам нужно», — сказал Дешам.

Напомним, что в этом году Бензема стал обладателем премии «Золотой мяч».

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции проведет свой первый матч 22 ноября против Австралии. Позже действующие чемпионы мира сыграют с Данией и Тунисом.

ЧМ-2022,Футбол,Дидье Дешам,Карим Бензема,
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