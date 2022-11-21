Тренер сборной Франции объяснил, почему решил не менять Бензема

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, почему решил не вызывать футболиста на замену нападающему Кариму Бензема, у которого случился рецидив травмы на тренировке перед стартом чемпионата мира — 2022 в Катаре. Слова Дешама передает RMC Sport.
«Наша команда укомплектована 25 футболистами. Больше изменений нет. С игроками, которые здесь, в Катаре, у нас есть все, что нам нужно», — сказал Дешам.
Напомним, что в этом году Бензема стал обладателем премии «Золотой мяч».
Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции проведет свой первый матч 22 ноября против Австралии. Позже действующие чемпионы мира сыграют с Данией и Тунисом.